2017 Brownlow Medal full leaderboard

Dustin Martin won the 2017 Brownlow Medal with a record 36 votes. Below you can find the full leaderboard from the 2017 AFL Brownlow Medal Count.

Place Player Votes 1 Dustin Martin 36 * Patrick Dangerfield 33 2 Tom Mitchell 25 3 Josh P Kennedy 23 4 Lance Franklin 22 5 Josh Kelly 21 6 Rory Sloane 20 7 Marcus Bontempelli 19 8 Ollie Wines 18 9 Dayne Beams 17 10 Luke Parker 16 11 Brad Ebert 15 11 Nat Fyfe 15 11 Scott Pendlebury 15 * Zach Merrett 15 14 Gary Ablett 14 14 Taylor Adams 14 14 Ben Brown 14 14 Dyson Heppell 14 14 Lachie Neale 14 14 Seb Ross 14 14 Steele Sidebottom 14 * Dayne Zorko 14 21 Josh J Kennedy 13 21 Joel Selwood 13 23 Robbie Gray 12 23 Clayton Oliver 12 25 Jack Billings 11 25 Matt Crouch 11 25 Bryce Gibbs 11 25 Dylan Shiel 11 25 Jack Steven 11 25 Adam Treloar 11 25 Callan Ward 11 25 David Zaharakis 11 * Ben Cunnington 11 * Mitch Duncan 11 33 Rory Atkins 10 33 Travis Boak 10 33 Aaron Hall 10 33 Sam Jacobs 10 33 Luke Shuey 10 33 Michael Walters 10 39 Joe Daniher 9 39 Andrew Gaff 9 39 Shaun Higgins 9 39 Rory Laird 9 39 Tom McDonald 9 39 Marc Murphy 9 39 Jack Viney 9 46 Trent Cotchin 8 46 Charlie Dixon 8 46 Jack Macrae 8 46 Alex Rance 8 46 Kade Simpson 8 * Toby Greene 8 51 Orazio Fantasia 7 51 Shaun Grigg 7 51 Michael Hibberd 7 51 Shannon Hurn 7 51 Jason Johannisen 7 51 Nathan Jones 7 51 Tom T Lynch 7 51 Sam Mitchell 7 51 Taylor Walker 7 60 Luke Dahlhaus 6 60 Jack Gunston 6 60 Dan Hannebery 6 60 Jarryd Lyons 6 60 Stefan Martin 6 60 Jon Patton 6 60 Jack Riewoldt 6 60 Jarryd Roughead 6 60 Zac Williams 6 * Sam Menegola 6 * Paddy Ryder 6 69 Eddie Betts 5 69 Connor Blakely 5 69 Shaun Burgoyne 5 69 Jeremy Cameron 5 69 Patrick Cripps 5 69 Jordan De Goey 5 69 Sam Docherty 5 69 Liam Jones 5 69 Matthew Kreuzer 5 69 Ben McEvoy 5 69 David Mundy 5 69 Dion Prestia 5 69 Dylan Roberton 5 69 Liam Shiels 5 69 Lachie Whitfield 5 84 Isaac Heeney 4 84 Brad Hill 4 84 Cale Hooker 4 84 Will Hoskin-Elliott 4 84 Michael Hurley 4 84 James Kelly 4 84 Tom J Lynch 4 84 Cameron Pedersen 4 84 Jared Polec 4 84 Daniel Rich 4 84 Nick Riewoldt 4 84 Harry Taylor 4 84 Chad Wingard 4 84 Elliot Yeo 4 98 Josh Caddy 3 98 Stephen Coniglio 3 98 Brad Crouch 3 98 Max Gawn 3 98 Sam Gray 3 98 Ricky Henderson 3 98 Brandon Matera 3 98 Jeremy McGovern 3 98 Leigh Montagna 3 98 Steven Motlop 3 98 Sam Petrevski-Seton 3 98 Liam Picken 3 98 Matt Priddis 3 98 Ben Reid 3 98 Sam Reid 3 98 Gary Rohan 3 98 Tom Scully 3 98 Callum Sinclair 3 98 Jack Steele 3 98 Jake Stringer 3 98 Dom Tyson 3 98 Daniel Wells 3 * Tom Hawkins 3 * Jesse Hogan 3 * Christian Salem 3 * Jarrad Waite 3 120 Michael Barlow 2 120 Tom Bellchambers 2 120 Ryan Burton 2 120 Jack Darling 2 120 Liam Duggan 2 120 Jeff Garlett 2 120 Heath Grundy 2 120 Pearce Hanley 2 120 Jarrod Harbrow 2 120 Eric Hipwood 2 120 Lachie Hunter 2 120 Josh Jenkins 2 120 Kane Lambert 2 120 Jake Lloyd 2 120 Steven May 2 120 Jordan Murdoch 2 120 Jack Newnes 2 120 Christian Petracca 2 120 Dane Rampe 2 120 Tom Rockliff 2 120 Luke Ryan 2 120 Dom Sheed 2 120 Isaac Smith 2 120 Zach Tuohy 2 * Brodie Grundy 2 * Zak Jones 2 * Jordan Lewis 2 * Tim Membrey 2 * Shane Mumford 2 * Toby Nankervis 2 144 Shane Biggs 1 144 Mark Blicavs 1 144 Darcy Byrne-Jones 1 144 Jake Carlisle 1 144 Jamie Cripps 1 144 Caleb Daniel 1 144 Richard Douglas 1 144 Luke Dunstan 1 144 Jamie Elliott 1 144 Brandon Ellis 1 144 Sam Gibson 1 144 Stephen Hill 1 144 Ryan Lester 1 144 Jake Lever 1 144 Oscar McDonald 1 144 Toby McLean 1 144 Jaeger O’Meara 1 144 Andy Otten 1 144 Jasper Pittard 1 144 Sam Powell-Pepper 1 144 Sam Rowe 1 144 Adam Saad 1 144 Aaron Sandilands 1 144 Scott Selwood 1 144 James Sicily 1 144 Brodie Smith 1 144 Zac Smith 1 144 Lewis Taylor 1 144 Jacob Townsend 1 144 Jack Watts 1 144 Jarrod Witts 1 144 Mason Wood 1 144 Matthew Wright 1 144 Jack Ziebell 1 * Bachar Houli 1 * Tom Jonas 1 * Conor McKenna 1

*Ineligible.