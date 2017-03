Round 1 AFL Teams: Every team, every player

By Josh Elliott , 23 Mar 2017 Josh Elliott is a Roar Editor

Round 1 of the 2017 AFL season is here and as usual, there are plenty of new faces lining up in new colours for the first time. Check out the full teams below.

Carlton Blues vs Richmond Tigers

7:20pm AEDT Thursday 23 March, MCG

Carlton Blues

B: Lachie Plowman, Jacob Weitering, Kade Simpson

HB: Dale Thomas, Sam Rowe, Caleb Marchbank

C: Sam Docherty, Bryce Gibbs, Jarrod Pickett

HF: Dennis Armfield, Levi Casboult, Matthew Wright

F: Ed Curnow, Jack Silvagni, Simon White

Fol: Matthew Kreuzer, Patrick Cripps, Marc Murphy

Int: Jed Lamb, Charlie Curnow, Sam Petrevski-Seton, Billie Smedts

Emg: Harrison Macreadie, Rhys Palmer, Sam Kerridge

Richmond Tigers

B: Alex Rance, David Astbury, Dylan Grimes

HB: Kamdyn McIntosh, Taylor Hunt, Brandon Ellis

C: Nick Vlastuin, Shane Edwards, Shaun Grigg

HF: Daniel Rioli, Sam Lloyd, Dan Butler

F: Dustin Martin, Jack Riewoldt, Jason Castagna

Fol: Toby Nankervis, Trent Cotchin, Josh Caddy

Int: Reece Conca, Ben Griffiths, Bachar Houli, Dion Prestia

Emg: Ivan Maric, Kane Lambert, Anthony Miles

Collingwood Magpies vs Western Bulldogs

7:50pm Friday March 24, MCG

Collingwood Magpies

B: Jeremy Howe, Henry Schade, Jackson Ramsay

HB: Josh Smith, Ben Reid, Brayden Maynard

C: Steele Sidebottom, Scott Pendlebury, Jack Crisp

HF: Jarryd Blair, Jesse White, Travis Varcoe

F: Alex Fasolo, Darcy Moore, Mason Cox

Fol: Brodie Grundy, Adam Treloar, Taylor Adams

Int: Tyson Goldsack, James Aish, Tom Phillips, Will Hoskin-Elliott

Emg: Lynden Dunn, Chris Mayne, Tim Broomhead

Western Bulldogs

B: Dale Morris, Fletcher Roberts, Jason Johannisen

HB: Shane Biggs, Easton Wood, Robert Murphy

C: Lachie Hunter, Luke Dahlhaus, Matthew Boyd

HF: Tom Liberatore, Zaine Cordy, Jake Stringer

F: Toby McLean, Travis Cloke, Liam Picken

Fol: Tom Boyd, Marcus Bontempelli, Jack Macrae

Int: Matthew Suckling, Stewart Crameri, Caleb Daniel, Lin Jong

Emg: Clay Smith, Tom Campbell, Josh Dunkley

St Kilda Saints vs Melbourne Demons

4:35pm Saturday March 25, Etihad Stadium

St Kilda Saints

B: Jarryn Geary, Nathan Brown, Jimmy Webster

HB: Jack Newnes, Jake Carlisle, Dylan Roberton

C: Shave Savage, David Armitage, Nick Riewoldt

HF: Luke Dunstan, Josh Bruce, Mav Weller

F: Jade Gresham, Tim Membrey, Nathan Wright

Fol: Tom Hickey, Jack Steele, Jack Steven

Int: Seb Ross, Jack Billings, Sam Gilbert, Paddy McCartin

Emg: Blake Acres, Jack Lonie, Billy Longer

Melbourne Demons

B: Neville Jetta, Oscar McDonald, Christian Salem

HB: Jayden Hunt, Tom McDonald, Jake Melksham

C: Billy Stretch, Nathan Jones, Bernie Vince

HF: Christian Petracca, Jack Watts, Sam Weideman

F: Angus Brayshaw, Jesse Hogan, Jeff Garlett

Fol: Max Gawn, Jordan Lewis, Jack Viney

Int: Mitch Hannan, Alex Neal-Bullen, Clayton Oliver, Joel Smith

Emg: Tomas Bugg, James Harmes, Jake Spencer

Sydney Swans vs Port Adelaide Power

4:35pm Saturday March 25, SCG

Sydney Swans

B: Dane Rampe, Heath Grundy, Nick Smith

HB: Callum Mills, Jeremy Laider, Harrison Marsh

C: Zak Jones, Dan Hannebery, Jake Lloyd

HF: Kieren Jack, Lance Franklin, Dean Towers

F: Sam Reid, Kurt Tippett, Daniel Robinson

Fol: Sam Naismith, Josh P Kennedy, Luke Parker

Int: Harry Cunningham, Oliver Florent, Jordan Foote, George Hewett

Emg: Shaun Edwards, Will Hayward, Callum Sinclair

Port Adelaide Power

B: Darcy Byrnes-Jones, Tom Clurey, Jack Hombsch

HB: Matthew Broadbent, Tom Jonas, Dan Houston

C: Brad Ebert, Ollie Wines, Jared Polec

HF: Sam Gray, Justin Westhoff, Chad Wingard

F: Jackson Trengove, Charlie Dixon, Aaron Young

Fol: Paddy Ryder, Travis Boak, Robbie Gray

Int: Sam Powell-Pepper, Hamish Hartlett, Karl Amon, Brett Eddy

Emg: Jake Neade, Matthew White, Joe Atley

Essendon Bombers vs Hawthorn Hawks

7:25pm Saturday March 25, MCG

Essendon Bombers

B: Mark Baguley, Michael Hartley, Andrew McGrath

HB: Brendon Goddard, Michael Hurley, Anthony McDonald-Tipungwuti

C: Orazio Fantasia, Dyson Heppell, James Kelly

HF: Travis Colyer, Cale Hooker, Zach Merrett

F: Shaun McKernan, Joe Daniher, Josh Green

Fol: Patrick Ambrose, Jobe Watson, David Zaharakis

Int: Darcy Parish, Brent Stanton, Martin Gleeson, Kyle Langford

Emg: James Stewart, Ben Howlett, Matt Dea

Hawthorn Hawks

B: Taylor Duryea, James Frawley, Ben Stratton

HB: Grant Birchall, Josh Gibson, Shaun Burgoyne

C: Isaac Smith, Tom Mitchell, Ricky Henderson

HF: Luke Breust, Ryan Schoenmakers, Jack Gunston

F: Ty Vickery, Jarryd Roughead, Paul Puopolo

Fol: Ben McEvoy, Jaeger O’Meara, Cyril Rioli

Int: James Sicily, Liam Shiels, Will Langford, Billy Hartung

Emg: Kade Stewart, Ryan Burton, Teia Miles

Gold Coast Suns vs Brisbane Lions

8:05pm Saturday March 25, Metricon Stadium

Gold Coast Suns

B: Jesse Joyce, Steven May, Adam Saad

HB: Kade Kolodjashnij, Rory Thompson, Jack Bowes

C: Matt Rosa, Gary Ablett, David Swallow

HF: Michael Barlow, Tom J Lynch, Alex Sexton

F: Touk Miller, Peter Wright, Jack Martin

Fol: Jarrod Witts, Aaron Hall, Pearce Hanley

Int: Callum Ah Chee, Sean Lemmens, Jarryd Lyons, Ben Ainsworth

Emg: Matt Shaw, Brandon Matera, Josh Schoenfeld

Brisbane Lions

B: Nick Robertson, Darcy Gardiner, Ryan Harwood

HB: Sam Mayes, Harris Andrews, Tom Cutler

C: Dayne Zorko, Mitch Robinson, Rohan Bewick

HF: Lewis Taylor, Eric Hipwood, Daniel Rich

F: Jake Barrett, Michael Close, Daniel McStay

Fol: Stefan Martin, Dayne Beams, Tom Rockliff

Int: Tom Bell, Ben Keays, Ryan Bastinac, Ryan Lester

Emg: Archie Smith, Josh Clayton, Liam Dawson

North Melbourne Kangaroos vs West Coast Eagles

1:10pm Sunday March 26, Etihad Stadium

North Melbourne Kangaroos

B: Mitchell Hibberd, Robbie Tarrant, Luke McDonald

HB: Marley Williams, Lachlan Hansen, Shaun Atley

C: Jamie Macmillan, Trent Dumont, Jy Simpkin

HF: Nathan Hrovat, Jarrad Waite, Declan Mountford

F: Lindsay Thomas, Braydon Preuss, Shaun Higgins

Fol: Todd Goldstein, Jack Ziebell, Andrew Swallow

Int: Ryan Clarke, Scott D Thompson, Sam Durdin, Kayne Turner, Ed Vickers-Willis, Sam Gibson, Ben Brown

(Three to be omitted).

West Coast Eagles

B: Shannon Hurn, Eric Mackenzie, Brad Sheppard

HB: Jackson Nelson, Jeremy McGovern, Sharrod Wellingham

C: Elliot Yeo, Matt Priddis, Andrew Gaff

HF: Mark LeCras, Jack Darling, Lewis Jetta

F: Jamie Cripps, Josh J Kennedy, Josh Hill

Fol: Nathan Vardy, Luke Shuey, Sam Mitchell

Int: Dom Sheed, Chris Masten, Jack Redden, Drew Petrie, Will Schofield, Mark Hutchings, Thomas Barrass

(Three to be omitted).

Adelaide Crows vs GWS Giants

3:20pm Sunday March 26, Adelaide Oval

Adelaide Crows

B: Rory Laird, Daniel Talia, Luke Brown

HB: Jake Kelly, Kyle Hartigan, Brodie Smith

C: David Mackay, Matt Crouch, Rory Sloane

HF: Eddie Betts, Taylor Walker, Tom T Lynch

F: Charlie Cameron, Josh Jenkins, Mitch McGovern

Fol: Sam Jacobs, Richard Douglas, Rory Atkins

Int: Riley Knight, Curtly Hampton, Andy Otten, Wayne Milera, Myles Poholke, Troy Menzel, Reilly O’Brien

(Three to be omitted).

GWS Giants

B: Zac Williams, Phil Davis, Adam Tomlinson

HB: Heath Shaw, Nick Haynes, Ryan Griffen

C: Adam Kennedy, Dylan Shiel, Josh Kelly

HF: Steve Johnson, Jonathon Patton, Rory Lobb

F: Toby Greene, Jeremy Cameron, Tom Scully

Fol: Shane Mumford, Callan Ward, Matthew Kennedy

Int: Devon Smith, Tim Taranto, Matt Buntine, Nathan Wilson, Tendai Mzungu, Dawson Simpson, Sam J Reid

(Three to be omitted).

Fremantle Dockers vs Geelong Cats

4:40pm Sunday March 26, Domain Stadium

Fremantle Dockers

B: Zac Dawson, Joel Hamling, Lee Spurr

HB: Garrick Ibbotson, Michael Johnson, Cameron Sutcliffe

C: Stephen Hill, Lachie Neale, Brad Hill

HF: Danyle Pearce, Cam McCarthy, Ed Langdon

F: Michale Walters, Jonathon Griffin, Shane Kersten

Fol: Aaron Sandilands, Nat Fyfe, David Mundy

Int: Connor Blakely, Hayden Crozier, Tommy Sheridan, Nick Suban, Matt Taberner, Darcy Tucker, Lachie Weller

(Three to be omitted).

Geelong Cats

B: Tom Stewart, Tom Lonergan, Mark Blicavs

HB: Josh Cowan, Lachie Henderson, Zach Tuohy

C: Nakia Cockatoo, Joel Selwood, Mitch Duncan

HF: Rhys Stanley, Harry Taylor, Brandan Parfitt

F: Lincoln McCarthy, Tom Hawkins, Steven Motlop

Fol: Zac Smith, Patrick Dangerfield, George Horlin-Smith

Int: Cameron Guthrie, Andrew Mackie, Sam Menegola, Daniel Menzel, Jordan Murdoch, Tom Ruggles, Jackson Thurlow

(Three to be omitted).

All times are AEDT